Federico Tomasi e l’alpinismo: arrampichiamoci oltre i nostri sogni

Per la 57esima edizione della Festa della montagna, la dirigente Raffaella Valgimigli ha scelto la classe 3^ E per accogliere un ragazzo audace, uno scalatore, anche autore: Federico Tomasi, un tredicenne che solo un anno fa ha affrontato la grande sfida di scalare il Monte Bianco. I ragazzi l’hanno accolto con entusiasmo, euforia e curiosità, facendolo sentire subito a suo agio. Tomasi è partito raccontando com’è nato il suo amore per la scalata alpinistica. Durante una abituale e tranquilla passeggiata in Trentino Alto Adige, trovandosi di fronte al monte Cervino, espresse un desiderio, che a tutti i costi avrebbe dovuto realizzare: arrampicarsi fino in cima alla ripida montagna che stava ammirando. “Voglio andare lassù”.

Per realizzare questo sogno, essendo l’alpinismo uno sport alquanto pericoloso e faticoso, Federico si è preparato per un’estate intera, con determinazione e tenacia. Quando, però, a settembre Tomasi era pronto per la sua prima esperienza, qualcosa ha intralciato il suo desiderio, la guida alpina con cui nell’estate si era preparato, purtroppo non ha potuto, per ragioni personali, accompagnare il nostro protagonista in questa impresa. Federico non si arreso e così insieme ad un’altra guida, oggi grande amico, Matteo Faletti, il suo sogno si è realizzato.

L’incontro è poi continuato con alcune domande dei ragazzi presenti che attirati, incuriositi e appassionati da ciò che Tomasi raccontava interagivano motivati e invogliati a comprendere qualcosa di più su quello sport. Il giovane alpinista ha anche scalato molte altre vette come il Gran Paradiso, il Monviso, il monte Rosa e altri. La sua scalata celebre, quella per cui oggi lo riconosciamo rimane quella del Monte Bianco, la vetta più alta d’Europa. Tomasi è stato il ragazzo più giovane a intraprendere questa avventura e ha raccontato che la soddisfazione nell’arrivare in cima è una sensazione favolosa e indescrivibile: "Mancavano solo 55 metri di dislivello, i piedi mi facevano molto male e Matteo mi chiese se volessi continuare e io risposi di sì".

Inoltre, il nostro protagonista ha anche scritto il libro ‘Ho fatto il solletico al cielo’, insieme alla guida alpina Faletti, in cui racconta le sue esperienze magnifiche e alcuni piccoli incidenti. Insomma, nella vita bisogna sempre ricordare di non arrendersi mai e di puntare in alto e, se occorre, arrampicarsi oltre i nostri sogni, proprio come ha fatto Federico Tomasi.