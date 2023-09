Felice e Lucia, insieme 60 anni

Per molti raggiungere il traguardo dei 60 anni di matrimonio è un miraggio. Non per Felice e Lucia, che si sposarono il 7 settembre 1963, giovanissimi. Con la loro tenacia sono arrivati a festeggiare le nozze di diamante. La loro storia merita, brevemente, di essere raccontata. Tutti e due profughi, rispettivamente dalla ex Jugoslavia e dalla Tunisia, il caso ha voluto che si incontrassero a Ravenna dopo varie vicissitudini in altre località italiane. In città hanno costruito una bella famiglia, con alti e bassi ma facendosi sostegno l’un l’altro e con tanti sforzi fino ad arrivare ad oggi e raggiungere questo traguardo. Felice proviene da una famiglia molto umile, ha continuato il suo percorso di vita sempre nel giusto e nel corretto come gli hanno insegnato; è stato un operaio e una volta andato in pensione ha potuto coltivare il suo interesse più grande tramandato dalla sua famiglia, cioè avere un pezzettino di terra da coltivare. Lucia proviene da una famiglia semplice e poverissima; è dovuta scappare dal suo paese per questioni politiche negli anni ’60. Nella sua vita è stata una casalinga e ha svolto piccoli lavori in gioventù. La sua più grande passione è il ballo liscio. Felice e Lucia hanno ballato ovunque ce ne fosse la possibilità. Alla coppia fanno i loro auguri i figli Daniela e Massimiliano, nipoti e tutti i parenti.