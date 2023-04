Felice Nittolo "Imparare le regole dell’arte del mosaico per poi superarle"

di Carlo

A scuola, nel paese natio, in provincia di Avellino, la maestra, nel solco anche della tradizione ceramica dell’area, aveva abituato gli alunni a maneggiare la creta: una manualità che di lì a breve per Felice Nittolo divenne la chiave che gli ha aperto il mondo dell’arte, prima come pittore all’Accademia di Belle Arti di Napoli, poi come manipolatore ancora una volta delle crete, ancor più delle tessere per il mosaico e di altri materiali. Giunto a Ravenna nel 1969, appena 19enne, studente all’Iniase di via S. Gaetanino, Nittolo è stato colui che a Ravenna, con il suo manifesto ‘A-Ritmismo’ del 1984, ha portato una rivoluzione culturale sul fronte dell’opera musiva aprendola a una continua azione di ricerca per avvicinarla il più possibile alla contemporaneità e di conseguenza ha elevato il mosaico alla dignità di opera d’arte al pari della pittura, della scultura, libero dal rigido binario del ‘cartone’. Un movimento, il suo, che è valso a proiettare nel panorama internazionale il fior fiore dei moderni mosaicisti ravennati.

Nittolo, lei è considerato un elemento di ‘rottura’ della tradizione musiva.

"Quando sono arrivato qui venivo dall’Accademia di Napoli e dipingevo, con un occhio al cubismo. Col tempo mi accorsi che, diversamente dalla pittura, investita ricorrentemente da mutamenti espressionistici, il mosaico era rimasto ancorato alla tradizione, alla riproduzione di opere antiche, alla riproposizione in mosaico di opere tratteggiate da altri artisti sui cartoni. Ritenni che occorreva qualcosa di nuovo, andare oltre".

Nacque allora il suo manifesto ‘A-Ritmismo’…

"Era il 1984, lo presentai al convegno internazionale dell’Aimc, l’Associazione internazionale mosaicisti contemporanei, in Belgio. Stava a significare ‘andare oltre il ritmo’, ovvero trasgredire volutamente la grammatica del mosaico, rivedere il ruolo della tessera, aggiungere altra materia, come l’argilla, tipica della ceramica, o la plastica…I miei studenti al liceo Artistico Nervi-Severini, dove ho insegnato dal 1987, fino alla pensione, nel 2014, erano stupefatti perché prima dovevano imparare le regole del mosaico, poi superarle, inventare altro…"

Un’operazione, la sua, che ha avuto un grande seguito… "Non voglio vantarmi, ma così facendo il mosaico si è elevato ad arte al pari della pittura, della ceramica, della scultura e il mosaicista ad artista di tutto rispetto. Posso dire che molti giovani, seguendo la mia strada, hanno avuto grande successo… Tutto questo non ha certo impedito a chi lo volesse, di continuare con la tradizione…per carità. Le due modalità coesistono".

Per comprendere le evoluzioni è bene conoscere il punto di partenza. Dove è nato?

"A Capriglia Irpina, nell’Avellinese. Il babbo, Immacolato, per tradizione fu chiamato come la nonna, faceva il contadino. La mamma, Ester, era casalinga, ero il terzo di quattro figli".

Come è emerso l’estro artistico?

"Alle elementari la maestra ci spronava a disegnare, a manipolare la materia, il legno, la creta, la modellavamo, poi veniva portata al forno per la cottura. Un’attività creativa che ci faceva anche divertire. Non ne avevo consapevolezza, ma dentro di me il seme germogliava. Un’insegnante consigliò l’iscrizione all’ Istituto d’arte di Avellino. ‘Ha talento’ disse. Scelsi l’indirizzo ceramica".

A quei tempi le scuole d’arte non erano ritenute garanzia per un ritorno economico. I genitori non si opposero? "No. Devo dire che mi hanno sempre assecondato nei miei percorsi. Tanto che una volta diplomato, mi iscrissi all’Accademia di Belle Arti a Napoli. Era il ’68, c’erano le occupazioni, si viveva un tempo di ‘rottura’ anche negli studi. Poi, più di un anno dopo, seppi di corsi di mosaico a Ravenna…"

E venne su…

"Un viaggio lunghissimo, in treno, partii all’alba, arrivai a sera. Il corso era organizzato da quella benemerita scuola professionale che era l’Uniase diretta da Luisa Baldini. C’erano ragazzi da ogni parte d’Italia. Per essere ammessi c’era una prova, la realizzazione di un disegno da tradurre poi in mosaico. Tutto assolutamente nuovo per me, superai la prova e ottenni la borsa di studio, 60mila lire al mese. All’epoca erano soldi!"

Non andò più via da Ravenna. "No, tanto che nel ’73 mi sono sposato, con Silvia Causin, conosciuta a scuola e abbiamo avuto due figli, Davide e Stella. Ho cominciato ad approfondire lo studio sul mosaico, le sue dinamiche ravennati, all’epoca c’erano maestri come Salietti, Cicognani, Signorini padre e figlio nella cui bottega sono rimasto per anni, e altri. Mentre imparavo a realizzare mosaici da cartoni, mi rendevo conto dell’assenza di un fronte di ricerca, di modernizzazione. Per me il mosaico è un discorso concettuale, filosofico e occorre partire dalla tessera, da ciò che esprime, la gestualità della pittura può essere riprodotta nell’opera musiva. Insomma, mosaico come autonoma espressione artistica".

La tessera come una pennellata…

"Fra l’altro a Ravenna si utilizzano soprattutto tessere tagliate a mano e questa procedura le impreziosisce, le rende uniche, ne esalta la luce. E diedi vita al manifesto. ‘A-Ritmismo’ significa al di là del ritmo, delle regole, la trasgressione delle regole canoniche per costruire un mosaico, così lo spazio fra le tessere si allarga e col passare degli anni entrano nello scenario d’uso materiali diversi come la stoffa, la plastica, le conchiglie, ceramica, vetro, legno. Fino al lancio della tessera sulla malta come il lancio della vernice per i quadri. E tanto altro, così da eliminare le differenze fra mosaico e altro genere di opere d’arte".

Un manifesto che poi replicò. "Nel ’92 al terzo convegno internazionale dell’Aimc a San Pietroburgo. Era il manifesto della ‘Nuova tradizione’. A proposito dell’Aimc vorrei ricordarne l’animatrice, Isotta Fiorentini che ebbe anche la grande intuizione del Parco della Pace! Fu lei a pubblicare i quaderni del mosaico, pietra miliare di questa arte".

Intanto lei si stava affermando a livello internazionale. "Nel ’96 mi chiamarono ad allestire una mostra ad Atlanta in occasione delle Olimpiadi e l’anno successivo le mie opere furono ospitate al Center for Contemporary Glass di Brooklyn, poi dal 2000 al 2004 ho esposto in Inghilterra, a Exeter, Chichester e Sheffield, negli Usa, a San Diego, Olimpia, New York, in Giappone, nei musei d’arte di Kawagoe e Saitama, quindi a Tuzla in Bosnia. Oltre naturalmente, in Italia".

Nel frattempo insegnava all’Artistico. I giovani come reagivano alle sue ricerche? "Molti ragazzi, dopo il diploma, mi hanno cercato, per fare esperienza. E io insistevo: mai fermare la ricerca, mai fermarsi o adagiarsi sui risultati. Negli anni 90 stavo sperimentando materiali come la ceramica e il vetro, a Seattle. E in più mi dedicavo alle video-performance, ce n’è una in cui rimango seppellito dalle tessere! Ma non solo: mi dedicai anche alla riscoperta dei protagonisti della scuola musiva ravennate, cercai di dare loro lustro con retrospettive monografiche".

Lei è famoso anche per le installazioni.

"Temporanee, tante, ma anche permanenti. Soprattutto nelle chiese, in quelle ravennati, come le sfere galleggianti nella cripta allagata di San Francesco, nel 2008, a significare il dialogo fra il mosaico antico del pavimento e quello moderno; ma anche di altre città, come Luce sull’altare in San Petronio a Bologna, la ‘Pietra e l’oro’ al monastero di Camaldoli, nel 2018. E ancora, nel 2019, ‘Svelata’, sempre in San Francesco, il Rampicante d’amore, nel cortile del palazzo della Provincia".

Con il mosaico come opera d’arte, si sono aperte le porte dei musei moderni…

"Finalmente sì. Ad esempio mie opere sono al museo di Tokio, al Mar e al Museo Nazionale".