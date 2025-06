Fem garden, i libri della Casa delle donne . Casadei e Maestroni su Gianini Belotti

Gli appuntamenti con i libri e le autrici al Fem Garden della Casa delle Donne cominciano con un gradito ritorno, quello di Thomas Casadei e Vittorina Maestroni, ormai due habitués del giardino di via Rocca ai Fossi, dove sono stati ospiti negli anni precedenti con le graphic novel su Mary Shelley, Anna Kuliscioff e Olympe de Gouge. Domani alle 18 presentano l’ultima opera della collana – che contiene una graphic novel realizzata da Alice Milani - dal titolo “Dalla parte delle bambine e delle donne. Elena Gianini Belotti e noi”, un libro in cui si sottolinea tutta la portata generativa del femminismo italiano degli anni Settanta del Novecento. Elena Gianini Belotti, educatrice e scrittrice, ha saputo indicare nuove strade per affrontare questioni assai rilevanti: l’infanzia e i suoi percorsi; l’impatto degli stereotipi e dei condizionamenti sociali nell’istruzione e nella comprensione del mondo.