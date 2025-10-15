Femminicidio, Cervia sconvolta. Perquisizione in casa di Soncin, viveva vicino alle Saline

Ravenna, 16 ottobre 2025 – I vicini, a Cervia, hanno capito che era successo qualcosa nelle prime ore di ieri mattina, quando sono arrivate la squadra mobile e la scientifica per una perquisizione durata diverse ore con lo scopo di individuare elementi utili all’inchiesta. Difficile, però, immaginare uno scenario così grave: Gianluca Soncin, 52 anni, residente a Cervia, poche ore prima a Milano era stato arrestato con l’accusa di aver ucciso la sua ex, Pamela Genini, 29 anni, modella e imprenditrice, con 24 coltellate. I poliziotti, chiamati dai vicini, sono arrivati quando l’uomo era già dentro all’appartamento di lei: l’hanno trovata morta, mentre lui si era ferito con un coltello al collo nel tentativo di togliersi la vita.

La palazzina in cui si trova l’appartamento del 52enne Gianluca Soncin (nel tondo), a Cervia. A destra la vittima Pamela Genini, 29 anni

A Cervia, secondo quanto riferito dall’ex fidanzato a cui la giovane aveva chiesto aiuto, Pamela Genini aveva vissuto per un periodo a casa di Soncin. La relazione era iniziata a marzo 2024 e la convivenza era arrivata poco dopo. E qui, nell’appartamento in una palazzina all’ingresso della località, vicino alle Saline, il 52enne avrebbe iniziato ad assumere “atteggiamenti controllanti”. E il rapporto si era fatto via via più buio: tanto che nella primavera di quest’anno Genini aveva lasciato Cervia ed era tornata in Lombardia. A quel punto, secondo quanto riferito dai testimoni, Soncin aveva iniziato a minacciare “Pamela e la madre di ammazzarle”, con “episodi di violenza fisica”.

I vicini di casa a Cervia sono sconvolti. Soncin, che era nato a Biella ma che si era trasferito qui da diversi anni, lo conoscono tutti di vista e lo descrivono come un tipo schivo, silenzioso. Al bar ricordano bene le mattine in cui “veniva a prendere la colazione per la fidanzata, anche se lei qui non l’abbiamo mai vista – raccontano da dietro al bancone –. È venuto anche la settimana scorsa dicendo la stessa cosa, anche se non era un tipo che chiacchierava. Non sappiamo se parlasse della ragazza uccisa, ma forse sì”.

Socin, un imprenditore dal passato non limpido

Il 52enne, secondo le prime ricostruzioni, è un imprenditore con un passato non limpido. Nel 2010, a 37 anni, era stato coinvolto in un giro di società cartiere per evadere l’Iva su una serie di auto di lusso importate dalla Germania: la guardia di finanza smantellò una presunta associazione a delinquere specializzata nell’importazione di centinaia di auto di lusso per un valore commerciale di circa 30 milioni in totale evasione delle imposte. Tra gli undici finiti agli arresti figurava anche Soncin. Sotto la palazzina di Cervia qualcuno ieri mattina aveva notato l’andirivieni delle forze dell’ordine: “Erano le cinque, cinque e mezza. Abbiamo immaginato fosse successo qualcosa, poi abbiamo saputo”.

A Cervia “profondo sconcerto”

Ieri anche la giunta comunale di Cervia ha espresso “profondo sconcerto”: “Siamo addolorati e turbati da questa terribile notizia, che colpisce nel profondo la nostra comunità. Spesso pensiamo che la piaga del femminicidio sia un fenomeno lontano, che appartenga ad altri luoghi o contesti. Invece, ancora una volta, la realtà ci ricorda che la violenza di genere non conosce confini geografici né sociali: è una tragedia che può colpire ovunque, anche nelle nostre città, tra le nostre case, nelle nostre relazioni quotidiane. Il femminicidio rappresenta una delle forme più gravi di violazione dei diritti umani, radicata in una cultura che ancora oggi tende a considerare le donne come oggetti di possesso e non come persone libere e autonome. È un fenomeno che va combattuto con determinazione”. La giunta di Cervia esprime vicinanza alla famiglia e agli affetti della 29enne e “ribadisce il proprio impegno nel promuovere una cultura del rispetto, dell’uguaglianza e della non violenza”.