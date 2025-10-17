Femminicidio, quella lite a Cervia. A casa del 52enne anche una pistola

Era iniziata a Cervia quell’escalation di violenze che hanno portato alla morte di Pamela Genini, la 29enne uccisa con 24 coltellate martedì sera nella sua casa di Milano. Il suo ex arrestato subito dopo il delitto, il 52enne Gianluca Soncin, viveva in un appartamento in via Cardano, vicino alle Saline: lo stesso sottoposto a perlustrazione da parte della polizia mercoledì mattina, poche ore dopo la tragedia. In quel sopralluogo sono stati rinvenuti, secondo quanto riportato dal gip di Milano Tommaso Perna nella parte dell’ordinanza in cui riconosce anche l’aggravante della premeditazione, "ben 13 coltelli della stessa tipologia di quello adoperato per uccidere la donna", una pistola e un altro mazzo di chiavi che pare simile alla copia usata da Soncin per fare irruzione nella casa della 29enne prima del massacro. Gli inquirenti ora ascolteranno come testimone anche l’ex moglie di Soncin per una vecchia vicenda di presunti gravi maltrattamenti. Nella stessa ordinanza del gip di Milano si riporta anche che Soncin "si è recato presso l’abitazione" di Pamela Genini a Milano "munito di ben due coltelli a serramanico, di cui uno lasciato all’interno dell’abitacolo della sua vettura e l’altro portato sino all’appartamento della vittima".

Emerge anche un altro episodio grave avvenuto proprio nella casa di Cervia in cui la ragazza aveva vissuto per un periodo col 52enne, prima di andarsene proprio, secondo quanto riferito dagli amici e dall’ex fidanzato di lei, per gli atteggiamenti aggressivi del 52enne. Il 3 settembre 2024 i due ebbero una lite domestica, tanto che arrivarono i carabinieri. Il resoconto di quell’intervento finì in un’annotazione di servizio: la donna non presentava sul corpo segni evidenti che facessero pensare a colpi ricevuti. Fu sentita anche la vicina residente nell’appartamento in cui Pamela avrebbe trovato rifugio. Dopo quella violenta discussione, lei decise di trasferirsi momentaneamente a casa di un’amica a Seriate, nel Bergamasco. La mattina dopo, la giovane si recò al Pronto soccorso dell’ospedale della cittadina lombarda: le fu diagnosticata la frattura di un dito della mano destra, con una prognosi di 20 giorni. Con i medici, Pamela trovò il coraggio di dire che era stato il compagno, che non era la prima volta, che l’aveva strattonata e tirata per i capelli. Allarmati dallo sfogo, i sanitari contattarono i carabinieri di Seriate, che arrivarono in ospedale per raccogliere la testimonianza della donna. Dopo aver appreso che il fatto era avvenuto il giorno prima a Cervia, i militari ebbero un’interlocuzione coi colleghi romagnoli, inviando l’annotazione con il referto medico e una sintesi delle parole riferite informalmente da Pamela a coloro che l’avevano curata. Il motivo? Il reato, procedibile a querela di parte, si era consumato a Cervia, e di conseguenza la competenza territoriale andava collocata lì. Tuttavia lei, ricontattata dagli investigatori dell’Arma di Seriate su input dei militari di stanza in provincia di Ravenna, rispose che non aveva intenzione di presentare denuncia. Di conseguenza, mai nessun fascicolo fu aperto in Procura, tantomeno una procedura d’urgenza per il codice rosso.