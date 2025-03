Fenati, omaggio a Dalla

Sarà un marzo ricco di concerti in varie parti del nord Italia per Michele Fenati, il cantautore ravennate che ormai da anni gira la penisola con il suo tour dedicato prevalentemente ai grandi cantautori della canzone italiana (integrando i concerti con brani propri, tratti dai numerosi album registrati nell’arco di un trentennio).

Il primo appuntamento è in programma alle 17.30 di oggi al Melograno, in via Felisio 3 a Lugo. Michele sarà protagonista, con Matteo Garavini e Filippo Gisotti, di un evento intitolato ’DallAmericaLugo’, uno storytelling musicale fra parole e canzoni per riscoprire la carriera di Lucio Dalla: anche attraverso interviste che Michele fece direttamente al cantautore bolognese quando, da giovane, lavorava alla storica emittente lughese Radio Punto Zero.

Poi, a partire da metà mese, Fenati – sempre alla guida di un quartetto acustico, con il fido Fabrizio Tarroni alla chitarra - sarà ospite di tre iniziative in altrettante località del Triveneto. Domenica 16 sarà alla Chiesa Antica di San Cipriano, nei pressi di Roncade, in provincia di Treviso. Sabato 22 marzo si esibirà al teatro Wojtyla di Zimella, in provincia di Verona. Infine, domenica 30 marzo chiuderà al teatro Miotto di Spilimbergo, in provincia di Pordenone.