Fenomeno da monitorare "Migranti, non siamo in affanno, ma serviranno più alloggi in autunno"

"La situazione è sotto controllo, ma da monitorare". Con questa frase il prefetto Castrese De Rosa inquadra la situazione riguardante i migranti. Un tema oggetto di recenti polemiche, dopo che il Comune di Bologna ha manifestato la sua incapacità - per assenza di posti disponibili - ad accogliere minori stranieri non accompagnati, con quattro ragazzi tra i 16 e 17 anni identificati dalla polizia e poi lasciati andare.

Prefetto De Rosa, partiamo dal quadro generale: come descrive la situazione complessiva dei migranti?

"Nel territorio ravennate c’è un sistema ormai collaudato, del quale fanno parte 10 enti gestori, in grado di fornire accoglienza a chi arriva. Due di questi enti mettono a disposizione posti a minori stranieri non accompagnati".

Per questi minori non accompagnati, di quanti posti parliamo?

"In totale sono 45. A metterli a disposizione sono il Villaggio del Fanciullo - 30 - e la cooperativa ’Il Solco’ per i restanti 15".

Quanti sono al momento i minori non accompagnati presenti nel Ravennate?

"Sono 37, con 45 posti a disposizione: ne restano dunque 8. C’è da considerare un aspetto: non siamo rientrati, come territorio, nel riparto fatto in agosto dal Ministero perché molti alloggi vengono utilizzati dalle persone sfollate per l’alluvione. Si è tenuto conto, insomma, del dramma vissuto dal territorio".

Una situazione che potrebbe cambiare in settembre?

"Esatto. Per questo già ora ci stiamo muovendo con i gestori per avere, nei prossimi mesi, il maggior numero di alloggi disponibili. Consideri che ci saranno anche posti messi a disposizione dalle strutture della riviera, la cui offerta ora è ridotta vista la presenza di turisti".

Quanti sono i migranti presenti oggi nei Cas, i Centri di accoglienza straordinaria?

"1.311, di cui 242 ucraini. Una quota, quest’ultima, stabile. Nel Ravennate i Cas sono 99. Abbiamo, insomma, un sistema di accoglienza diffusa difficilmente riscontrabile altrove".

Prefetto, è preoccupato in vista dell’autunno?

"Lo sono come tutti, perché la situazione nazionale inciderà anche nella nostra provincia. Ora noi respiriamo perché a causa dell’alluvione ci sono stati risparmiati nuovi arrivi. Le navi sbarcate sono state due, e non è detto che la situazione possa riprendere. Però non siamo in affanno. Stiamo lavorando per non arrivarci".

Quali strutture potranno dare una mano nell’accoglienza?

"Stiamo mettendo a punto le cose con le suore di Brisighella, che potrebbero accoglierne 20-25. Altrettanti potrebbero trovare alloggio in una nostra struttura, a Santa Maria in Fabriago, nel Lughese".

Luca Bertaccini