Ferie non godute: "Per il personale oss 540 giorni da recuperare"

Continua la raccolta dati della Uilfpl all’interno degli Ospedali della Provincia di Ravenna. Scrivono: "Dopo le difficoltà riscontrate tra gli operatori della Medicina primo piano dell’Ospedale di Ravenna e della Medicina 1 dell’Ospedale di Faenza viene evidenziato un ulteriore dato riconducibile questa volta alla Medicina Sub Intensiva scala rossa del S. Maria delle Croci. Analizzando il dato delle ferie maturate e non godute da parte del personale oss e delle ore lavorate oltre la previsione contrattuale, emerge un debito dell’Azienda Usl della Romagna nei confronti dei propri dipendenti di ben 314 giorni di ferie e 1356 ore che rappresentano l’equivalente di 226 turni di lavoro in più effettuati da 5 operatori su 7 con un’anzianità media di servizio di soli sei anni. Il totale in termini di giorni è presto fatto: il personale dipendente vanta un credito di 540 giorni da recuperare".

Spiega la Uilfpl: "Un dato emblematico che non necessita di particolari commenti, bensì di una maggiore operatività nella gestione e nell’organizzazione del lavoro e di dialogo, confronto e ascolto da parte della direzione assistenziale aziendale che di recente la Uilfpl ha richiamato in una nota inviata all’attenzione del direttore generale". La raccolta dati della Uilfpl inizia a focalizzarsi anche su un ulteriore disagio per gli operatori, vale a dire "sugli spostamenti disposti per la copertura di turni da un reparto all’altro. Ad esempio, il solo personale oss della Lungodegenza scala gialla del P.O. di Ravenna è stato oggetto di oltre 95 spostamenti tra il mese di febbraio e il corrente mese di agosto per coprire turni tra Medicina Sub Intensiva di Ravenna, Medicina primo piano e Cardiologia e in alcuni casi anche in Neurologia di Ravenna e all’Osco di Cervia. La Uilfpl da tempo chiede alla direzione dell’Azienda Usl della Romagna un cambio di passo sotto il profilo della gestione e dell’organizzazione del lavoro. Quali sono le cause? Come mai le persone non riescono a smaltire le ore eccedenti rispetto al proprio debito contrattuale, come mai non riescono a godere ogni anno di tutte le ferie previste dal contratto, come mai vengono spostati da un reparto all’altro?"