Ferisce in testa l’ex moglie il giorno di Natale

Ha trascorso la giornata di Natale col figlio. Poi, dopo averlo riportato alla madre, ha aggredito quest’ultima, entrando in casa con la forza, lanciandole contro un cellulare che le ha provocato una profonda ferita alla testa. Un 45enne moldavo, residente a Faenza, è così finito in manette per lesioni personali alla ex moglie. I due sono separati da tempo, ma per le festività all’uomo era concesso di poter trascorrere alcune ore col bambino. Così, nella giornata del 25 dicembre, lo è passato a prendere, ha trascorso con lui alcune ore per poi riportarlo a casa nel pomeriggio, rispettando gli accordi. A questo punto, però, le versioni divergono. Ieri mattina, in tribunale, l’uomo ha detto di essere entrato nell’abitazione e di avere iniziato a litigare con la ex convivente, non ricordando di averle provocato un taglio alla testa. Secondo la ricostruzione dei fatti offerta dalla polizia, poi condivisa dal giudice, la donna non voleva che l’uomo, dopo averle riportato il figlio, mettesse piede dentro casa. Così lo ha respinto, ma lui per entrare si è fatto largo con una spallata. Una volta dentro è partito il litigio, dai toni particolarmente accesi, l’uomo ha afferrato un cellulare e lo ha lanciato contro la donna, che è stata colpita alla testa e ha cominciato a perdere sangue, tanto da costringerla poi a ricorrere alle cure del pronto soccorso dove i medici hanno giudicato la ferita guaribile in un tempo minimo di tre settimane. Da quanto riscontrato dai poliziotti del commissariato di Faenza, l’uomo aveva alito vinoso, mentre lo stesso ha affermato di avere bevuto solo una birra. Ad assistere all’aggressione c’era però anche un’amica della donna, che ne ha confermato la versione riportata nella denuncia.

Il giudice, Antonella Guidomei, in attesa del processo, ha convalidato l’arresto – il legale dell’indagato, avvocato Piero Santantonio, ha chiesto un termine difensivo – e ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla donna, alla sua abitazione e al suo posto di lavoro, a una distanza non inferiore ai 500 metri. Una misura ritenuta congrua rispetto all’entità dei fatti, e in ragione del fatto che l’uomo non si è scusato, né ha fatto qualsiasi autocritica per quanto accaduto, non mostrando alcun distacco rispetto alle condotte tenute.