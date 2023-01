Ferita dopo la lite, l’ex dovrà starle lontano

Davanti al gip Corrado Schiaretti ieri mattina in tribunale a Ravenna ha raccontato di non avere mai colpito né spinto giù dalle scale la convivente, anzi di avere aperto la porta di casa alla donna, rientrata dopo averlo lasciato per andare da un’amica solo all’arrivo dei carabinieri che lui stesso aveva chiamato, trovandola sanguinante. Così il giudice, dopo aver convalidato l’arresto dell’uomo, un 58enne originario di una provincia veneta difeso dall’avvocato Massimo Ricci Maccarini, lo ha rimesso in libertà. Ha però disposto un divieto di avvicinamento alla ex convivente e ai luoghi da lei frequentati, con divieto di qualsiasi contatto anche attraverso terze persone.

Le manette per il 58enne, accusato di lesioni personali aggravate e maltrattamenti in famiglia, sono scattate l’altra mattina quando i carabinieri sono intervenuti in un palazzo di Castiglione di Cervia. Sentendo anche la testimonianza dei vicini, i militari dell’aliquota radiomobile avevano accertato che poco prima la convivente 50enne era stata colpita alla tesa e spinta dall’uomo giù dalle scale. Quella rovinosa caduta le aveva procurato diverse lesioni, rendendo necessario l’intervento dell’ambulanza e il trasporto in ospedale, dove inizialmente i medici non avevano sciolto la prognosi. I carabinieri hanno così raccolto un primo racconto dei fatti da parte della donna, la quale ha parlato di altre aggressioni fisiche subite dal convivente, in particolare negli ultimi mesi. La donna, nonostante tutto, non avrebbe manifestato l’intenzione di avvalersi del supporto di un centro antiviolenza. La procedura prevista dal codice rosso ha fatto scattare l’immediato arresto e il trasferimento in carcere dell’indagato, che all’udienza di convalida di ieri ha dato un’altra versione dei fatti e ora è libero. Non si potrà però avvicinare alla donna né contattarla.