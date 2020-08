Lido di Dante (Ravenna), 8 agosto 2020 - Un 73enne di Solarolo è rimasto gravemente ferito in una caduta in bicicletta avvenuta ieri mattina poco dopo le 9 nella pineta Ramazzotti di Lido di Dante.

L’uomo, che stava facendo un giro in sella alla mountain bike in compagnia di un amico, secondo quanto riscontrato indossava il caschetto. Ma a un certo punto ha perso il controllo della bicicletta cadendo rovinosamente a terra, rimanendo gravemente ferito.

Per questo sono stati allertati i sanitari del 118 arrivati sul posto con un’ambulanza e l’elisoccorso che ha trasportato il ferito all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena. Il 73enne è ricoverato in prognosi riservata con diversi traumi in tutto il corpo.