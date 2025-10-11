Ferito da un cacciatore a Conselice

Poteva finire in tragedia quanto accaduto alcuni giorni fa - nel comunicato ufficiale l’Arma non ha resa nota la tempistica - a Conselice. A seguito di quanto avvenuto i carabinieri della Stazione della località hanno denunciato un 69 enne per il reato di lesioni colpose.

Gli accertamenti sono stati avviati a seguito della denuncia presentata da un 42enne, residente nella provincia di Ferrara: l’uomo, stando alle informazioni fornite dai carabinieri, ha dichiarato ai militati che mentre si trovava nel territorio di Conselice, impegnato in alcuni lavori di bonifica di un canale presso un campo agricolo di proprietà di una nota azienda locale, è stato colpito da un colpo d’arma da fuoco, sparato da un cacciatore poco distante. A seguito di quanto accaduto (l’episodio avrebbe potuto avere un esito ben diverso), il 42ennesi è poi recato all’ospedale di Argenta, in provincia di Ferrara, dove il personale medico-sanitario lo ha curato in seguito alle ferite riportate.

In base alle indagini svolte dai militari della Stazione di Conselice, lo sparo risulterebbe "non indirizzato" verso l’uomo, bensì verso un volatile che in quel momento si trovava lungo la traiettoria del tiro. Siamo, d’altra parte, in un periodo in cui le battute di caccia sono consentite.

Gli immediati accertamenti condotti dai carabinieri hanno consentito di individuare l’autore, che è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ravenna. Come detto l’uomo - per il quale la presunzione d’innocenza - è ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose.

Le indagini circa il possesso dei requisiti per l’utilizzo delle armi sono ancora al vaglio dei militari, che hanno proceduto al ritiro cautelare delle armi del cacciatore.