Fermato con l’hashish sul monopattino

Tempi moderni. Il classico controllo stradale stavolta è scattato su un giovane a bordo di un monopattino. E’ iniziata così la serata di giovedì a Sant’Alberto per la polizia e si è conclusa un paio di ore dopo con il sequestro di oltre mezzo chilo di droga - perlopiù hashish a cui si è aggiunto qualche grammo di marijuana – e l’arresto di Michele B., 20enne nato a Monzuno, nel Bolognese, ma domiciliato nella frazione delle campagne ravennati.

Gli agenti della squadra Mobile lo hanno fermato verso le 21 quando il giovane si trovava su via Cavedone al manubrio del suo monopattino. A quel punto lui stesso spontaneamente ha consegnato agli investigatori della Narcotici un pezzetto di hashish – poco più di mezzo grammo - che custodiva dentro al marsupio. Ma il controllo non si è esaurito lì: alla luce di quanto emerso, i poliziotti hanno infatti deciso di procedere con una perquisizione personale: e dalla biancheria del sospettato sono così stati recuperati due involucri di marijuana per un totale di un paio di grammi e undici involucri di hashish per altri 14 grammi e mezzo. A quel punto gli inquirenti hanno deciso di procedere con una perquisizione domiciliare. Nella camera da letto del 20enne, finora incensurato, è stato trovato il resto dell’hashish poi sequestrato oltre a tre bilancine elettroniche di precisione, a nastri di cellophane utilizzabili pure per il confezionamento delle dosi. E soprattutto a 4.720 euro in banconote di vario taglio: per l’accusa, frutto della possibile attività di spaccio.

Alla luce del materiale sequestrato e del fatto che il ragazzo, sebbene senza occupazione, avesse un gruzzoletto in contanti, come disposto dal pm di turno Silvia Ziniti è scattato l’arresto in flagranza per detenzione di droga ai fini di spaccio seguito dalla misura precautelare dei domiciliari. Nella medesima circostanza per due persone trovate con alcuni grammi di hashish per uso personale, è scattata la segnalazione amministrativa alla prefettura. Ieri mattina davanti al giudice Cosimo Pedullà e al viceprocuratore onorario Simona Bandini, il 20enne, difeso dall’avvocato Sandra Vannucci, non ha risposto. Per il giovane, dopo la convalida dell’arresto, è scattata la misura cautelare dei domiciliari in attesa del processo fissato per metà marzo.