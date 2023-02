Fermato in bici, aveva droga e fa resistenza ai carabinieri: arrestato un 38enne

Prima lo hanno controllato in strada mentre pedalava su via Orioli. E poi gli hanno perquisito casa. In totale gli hanno così sequestrato più di 180 grammi di stupefacente, perlopiù hashish. Ma a contribuire venerdì sera all’arresto del 38enne ravennate Luca Baldini è stata anche la reazione che l’uomo ha opposto ai carabinieri della Stazione di via Alberoni. Il 38enne, come disposto dal pm Angela Scorza, si è ritrovato così a rispondere di detenzione illecita di droga e di resistenza aggravata. Tutto è cominciato quando verso le 19 i militari hanno notato un ciclista in atteggiamento sospetto. A quel punto hanno deciso di identificarlo. In un primo momento il 38enne si è dimostrato collaborativo, salvo poi improvvisamente mollare la bici, strattonare i carabinieri e cercare la fuga. Ma è stato subito bloccato. A quel punto gli operatori hanno deciso di dare un’occhiata pure alla sua residenza, là dove, oltre a 650 euro in contanti, hanno trovato materiale per il confezionamento di dosi, 180 grammi di hashish suddivisi in cinque involucri e mezzo grammo sia di marijuana che di cocaina. Dopo una notte passata ai domiciliari, il 38enne – difeso dall’avvocato Massimo Pleiadi – ieri davanti al giudice Cristiano Coiro e al viceprocuratore onorario Simona Bandini si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il giudice, dopo avere convalidato l’arresto, ne ha disposto l’obbligo di dimora a Ravenna.