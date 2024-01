"Fermi i lavori della ciclopedonale. Ma dovevano essere già finiti"

"La pista ciclopedonale di Marina Romea resta un’opera incompiuta". Lo denuncia Massimo Fico, presidente del comitato cittadino Lidi Nord ravennati. "Presentata come indispensabile, non nascondiamo che il nostro Comitato ha sempre posto seri dubbi sull’utilità di questo intervento da parte del Comune di Ravenna, considerando che a poche decine di metri ne dovrà essere realizzata un’altra nell’ambito del progetto del Parco Marittimo".

Il consiglio direttivo del comitato ritiene che "ancora oggi che questa sarebbe stata la soluzione migliore per fare risparmiare alla collettività oltre 700 mila euro di soldi pubblici e preservare oltre 200 posti auto che al paese servono come non mai, anche se dallo scorso anno, l’mministrazione ha avuto la cattiva idea di porli a pagamento, con ripercussioni devastanti sulle presenze turistiche e sulla viabilità interna devastanti. L’impresa esecutrice dei lavori avrebbe dovuto consegnare l’opera terminata entro il 25 gennaio e pronta per essere fruibile nella prossima festività Pasquale. Ora, con rammarico e disappunto dei cittadini, questa pista ciclopedonale è completamente ferma. Nessun operaio da mesi si è visto, nessuna comunicazione ai cittadini e alle loro Associazioni (Pro Loco e Comitato Cittadino) su eventuali ritardi o sospensione dei lavori". Sul caso interviene anche Alvaro Ancisi: "a tutt’oggi, cessata la validità dell’ordinanza da circa tre settimane, il cantiere, fermo da tempo, ha realizzato unicamente la demolizione dell’esistente tra viale Ferrara e viale delle Conifere".