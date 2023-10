Fernanda Morsiani, che festa per i suoi 100 anni

Buon compleanno per Fernanda Morsiani, ospite alla c.r.a. “Pallavicini Baronio”, che ha raggiunto il secolo di vita. La centenaria, ospite della struttura da 8 anni, è nata a Cotignola il 30 ottobre 1923. Amando molto la moda, da giovane, ha svolto il mestiere di sarta. Dopo il matrimonio è stata casalinga, senza dimenticare mai la sua passione, che ogni giorno esprimeva quando usciva di casa indossando sempre abiti eleganti. Anche se molto riservata, nella vita ordinaria della struttura ha sempre partecipato alle attività di socializzazione, mostrando grande interesse per la musica.

Ieri Fernanda è sta ufficialmente festeggiata con una grande torta realizzata dal panificio – pasticceria “Le Tre Sorelle”, circondata dall’affetto dei nipoti Simona e Roberto, dal pronipote Edoardo e da tutti gli ospiti e operatori della struttura. Anche i rappresentanti del sindacato Cgil – Spi, a cui Fernanda è da sempre iscritta, si sono recati in struttura a porgere gli auguri donando un omaggio floreale e un regalo in ceramica. La festa è stata allietata dalla presenza del gruppo folk italiano “Alla Casadei” di Bruno e Sonia Malpassi. Erano presenti, per portare i loro auguri, l’arcivescovo di Ravenna mons. Lorenzo Ghizzoni e in rappresentanza del sindaco, l’assessora Federica Moschini.