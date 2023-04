Ferniani presenta il suo ’Vite Storte’

Per iniziativa della Bottega Bertaccini oggi alle 17.30, al Palazzo Laderchi in corso Garibaldi, sarà presentato il libro Vite Storte di Riccardo Ferniani. Oltre all’autore interverranno Rosalba Rafuzzi e Beppe Sangiorgi. Vite storte comprende una serie di racconti che spaziano nel tempo, dal Cinquecento ad oggi e in un ambito che va dall’America a Bologna, da Faenza a Casola Valsenio. Sono racconti di vita di personaggi e di gente comune che ad un tratto prendono una ‘storta’ e precipitano lungo una china drammatica. Sono racconti basati su fatti veri che l’autore ha reso coinvolgenti fornendo al lettore un’immagine più ampia e calda della fredda cronaca. Riccardo Ferniani è nato a Faenza ed appartiene al ramo della casata dei Ferniani di Casola Valsenio, dove vive tutt’ora. È avvocato penalista, una professione che gli ha dato spunti per scrivere Vite storte, il suo terzo libro della sua produzione letteraria.