Ferragosto, due arresti e una denuncia. Identificate duecento persone

Due arresti e una denuncia. Ma anche decine di veicoli controllati e centinaia di persone identificate. È il bilancio dei servizi scattati in occasione delle giornate del 14 e 15 agosto, in concomitanza con le festività di Ferragosto.

In particolare sono stati predisposti e svolti mirati servizi di ordine e sicurezza pubblica su tutto il litorale della provincia ravennate, con particolare attenzione alle località di Marina di Ravenna, Punta Marina Terme, Lido Adriano, Milano Marittima e Cervia. Le operazioni hanno visto il coordinato impiego della polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, della guardia di Finanza, della polizia locale e delle altre forze dell’ordine.

Le attività di controllo, programmate sulla base delle direttive del comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, hanno avuto come obiettivo principale quello di garantire che le festività potessero svolgersi serenamente e senza incidenti, attraverso una capillare azione di prevenzione e vigilanza nei punti di maggiore afflusso di persone.

Oltre ai controlli alle persone e alla circolazione stradale, particolare attenzione è stata riservata agli esercizi commerciali delle località interessate, con verifiche mirate al rispetto delle normative vigenti.

Nel corso dei servizi straordinari, sono stati arrestati due uomini: uno per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e un cittadino di origine tunisina destinatario di un ordine di carcerazione per tre anni e otto mesi. Un ulteriore soggetto è stato denunciato a piede libero per resistenza a pubblico ufficiale. Contestualmente, sono state identificate oltre 200 persone e 80 veicoli, con il ritiro di una patente di guida e il sequestro di un veicolo. E sono scattate una serie di contravvenzioni per violazioni ai regolamenti di polizia e sicurezza urbana. Nel medesimo contesto operativo, la polizia di Stato di Faenza ha inoltre sequestrato circa 200 grammi di cocaina.

L’attività complessiva, parte integrante del piano straordinario di prevenzione e contrasto alla microcriminalità, ha contribuito - ha precisato la questura in una nota - a garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni e delle celebrazioni di Ferragosto, rafforzando la percezione di sicurezza tra residenti e visitatori.