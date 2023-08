Ferragosto, gli operatori sorridono a metà

Il Ferragosto si avvicina. Una data che, da tradizione, segna il giro di boa che accompagna la stagione turistica verso il suo termine, anche se l’auspicio resta quello di avere un mese di settembre amico per aiutare l’economia. Una stagione questa, inutile negarlo, difficile e complessa. Occorrerà capire quali elementi hanno inciso – l’alluvione di maggio certamente – e quali strategie nuove attuare per poter riprendere al meglio. Ma al lavoro ci si dovrà mettere sin da subito, anche grazie alla nuova Fondazione ‘Cervia In per il Turismo’. Intanto, a fare il punto sono albergatori e bagnini. Paola Brunelli, presidente Assohotel Confesercenti Cervia, spiega: "È un Ferragosto molto sottotono, culmine di un’estate molto diversa rispetto alle precedenti. Le cause sono da ricercarsi nel meteo incerto, nella recessione a cui stiamo andando incontro, in una politica commerciale che non ha dato i frutti aspettati. I voli sono alle stelle quindi ci saremmo aspettati che la clientela scegliesse la nostra riviera, ma non è così o almeno in misura minore rispetto al passato. Molte famiglie hanno scelto di rinunciare alle vacanze o di fare meno giorni. I costi di gestione sono alle stelle e tante strutture stanno pensando di tagliare sui servizi, non volendo rinunciare alla qualità". Gianni Casadei, presidente Federalberghi Ascom Cervia, racconta: "Il Ferragosto è la festa dell’estate e le feste per fortuna portano buon umore. Difficile dire se sarà da tutto esaurito ma credo che, nonostante tutto, ci si avvicini. Dico nonostante tutto perché a fine stagione una riflessione sarà d’obbligo: quando si parla di Riviera romagnola ‘4 cavallette’ producono un effetto devastante sulla stampa, e lo dico con molto dispiacere per i colleghi. Ci sono località che hanno problemi di diossina e nessuno ne parla".

Per quanto riguarda la spiaggia, frequentata da turisti che soggiornano per più giorni e da avventori di giornata, a fare il punto è Gino Guidi, presidente Sib Ascom Cervia: "Si registra un calo del 2025% di prenotazioni con anche diverse lamentele: dal Comune che non ha fatto i bandi per la segnaletica con le indicazioni per la spiaggia e poi i parcheggi. Resta il solito ottimismo imprenditoriale, ma con la consapevolezza di un anno da dimenticare. A fine stagione si farà un bilancio. Infine, il meteo incerto, cominciando dall’alluvione, e i vari week end saltati per pioggia non hanno aiutato". Chiude il consigliere della Cooperativa Bagnini di Cervia Danilo Piraccini: "Speriamo che il tempo ci aiuti. Siamo consapevoli delle difficoltà che ha lasciato l’alluvione. Ferragosto, però, è anche il momento in cui si può recuperare un po’ di economia persa. È un anno difficile, ma nessun turista si pentirà di avere scelto la Romagna per le vacanze di agosto".

Ilaria Bedeschi