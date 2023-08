Ferragosto nella città dei mosaici File per vedere i monumenti Unesco

Il desiderio di vedere i mosaici è più forte delle alte temperature, così i turisti resistono e aspettano in fila in via Argentario, davanti alla biglietteria dell’Opera di Religione che gli aprirà le porte dei monumenti Unesco della città, primo tra tutti la basilica di San Vitale. La città è piena di turisti, stranieri e italiani, più stranieri però. Ci sono i crocieristi, i gruppi organizzati, i singoli, le famiglie.

C’è un po’ di tutto. E se gli italiani sono calati perché hanno ricominciato a viaggiare anche all’estero, gli stranieri sono tanti: inglesi, americani, spagnoli, giapponesi, tanti polacchi. Ieri mattina è arrivata una crociera norvegese e i passeggeri hanno visitato la città divisi in piccoli gruppi, ognuno con la guida. "Nella città d’arte il movimento c’è – assicura l’assessore al turismo, Giacomo Costantini – e questo ci riempie di soddisfazione". Si sta anche ragionando sull’eventualità di prolungare l’orario dei negozi in quelle sere in cui i crocieristi rimangono a dormire a Ravenna.

In questi giorni in città è arrivato anche qualche turista di base al mare. "Siamo a Punta Marina – spiega Maurizio, in via Argentario insieme alla famiglia – e siamo di Roma. Abbiamo deciso di venire in città per vedere i mosaici, lo avevamo già messo in conto anche se siamo al mare". Il viavai è continuo all’interno di AnnaFietta.it, il laboratorio di mosaico all’ombra di San Vitale. "Stiamo lavorando molto – dice la titolare Anna Fietta – e dopo un iniziale rallentamento dovuto all’alluvione, il movimento è di nuovo notevole. Ci sono molti stranieri, forse un po’ meno italiani, ma è sempre difficile fare classifiche e confronti con gli anni passati. Di sicuro i turisti ci sono".

Franco Rondinelli, del bar Mosaico di via Argentario, parla di ‘ondate’. "Ci sono momenti un po’ più calmi – osserva – altri più convulsi. Noi abbiamo visto tantissimi polacchi, in generale gruppi di stranieri e anche qualche italiano. Un andamento che viene confermato anche dalla Curia, che gestisce alcuni dei principali monumenti Unesco della città, come San Vitale, Galla Placidia, Sant’Apollinare Nuovo. Certo, la primavera, soprattutto il ponte del 25 aprile, erano partiti ‘col botto’, poi gli eventi drammatici dell’alluvione di maggio hanno avuto conseguenze anche sui flussi turistici. Ora però la situazione sembra rientrata e la città d’arte pullula nuovamente di turisti.

