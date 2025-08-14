Ferragosto scalda la riviera e la città. Fuochi, musica e visite guidate ai musei

Dopo San Lorenzo la riviera e la città di Ravenna sono pronte per festeggiare la notte di Ferragosto con appuntamenti nei lidi, offerte culturali e soprattutto attraverso gli immancabili fuochi d’artificio. Il programma a Cervia parte domani all’alba con il tradizionale concerto della Grande Orchestra Città di Cervia alle 6 del mattino sulla spiaggia libera, sul lungomare Deledda. Alle 18.15, invece, per la prima volta nella storia della rassegna ‘Cervia, la spiaggia ama il libro’, il Ferragosto con gli autori si svolgerà domani al tramonto con l’arrivo degli scrittori sulle barche storiche ai piedi della Torre San Michele (servizio nell’inserto ’Estate’).

Fino a sabato a Marina di Ravenna si potrà festeggiare con la nuova edizione della storica Festa del Mare, evento organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Ravenna – Assessorato al Turismo. A partire dalle 19, piazza Dora Markus ospiterà gli stand gastronomici della 13esima Sagra della Cozza e ‘I Sapori della Collina’ di Brisighella. Lungo viale delle Nazioni saranno presenti anche i tradizionali mercatini serali, con artigianato, prodotti locali e curiosità per grandi e piccoli. Inoltre, domani dalle 21.30 piazza Dora Markus ospiterà musica live e musical box. Ma il momento più atteso di domani sarà alle 23.30, quando il cielo di Marina di Ravenna si accenderà con lo spettacolo pirotecnico ‘I Fuochi del Candiano’, in programma nella zona faro.

Per il periodo di Ferragosto non mancano nemmeno visite guidate ed eventi culturali. Domani alle 11.30, il museo Classis Ravenna ospita visite guidate mirate ad approfondire le nuove sezioni del museo, ‘Abitare e Pregare a Ravenna’, per comprendere l’evoluzione del nostro territorio da molteplici punti di vista. Il costo è di tre euro a partecipante, che si aggiunge al biglietto di ingresso, per una durata di 30 minuti di visita. Prenotazione consigliata al numero 0544 473717. Domani il Mar - Museo d’Arte della Città di Ravenna sarà aperto al pubblico con orario festivo, dalle 15 alle 19. Per l’occasione, sarà disponibile l’appuntamento estivo ‘Mosaico di Notte’ in cui, accompagnati da una guida esperta, i visitatori potranno immergersi nella collezione di mosaici contemporanei. La visita inizierà alle 18.15, con una durata di un’ora. Il costo del biglietto parte da 12 euro. Info: 0544.482477.

Infine, i monumenti e musei principali di Ravenna saranno aperti nella giornata di domani con i seguenti orari: Basilica di Sant’Apollinare in Classe dalle 13.30 alle 19 (ultimo ingresso), Battistero degli Ariani dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17, Mausoleo di Teodorico dalle 8.30 alle 18.30 (ultimo ingresso), Museo Nazionale di Ravenna dalle 8.30 alle 19 (ultimo ingresso), Villa romana di Russi dalle 13.30 alle 18 (ultimo ingresso).