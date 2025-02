Ferrero (FdI): "Quanto accaduto è confuso e contraddittorio"

L’uscita allo scoperto di Alvaro Ancisi, candidato sindaco di Lega, Lista per Ravenna e Popolo della famiglia, rimescola le carte nel centrodestra e allontana il progetto di una coalizione allargata di tutta l’opposizione, nonostante un appello, in questo senso, arrivi da Alberto Ferrero poche ore dopo l’annuncio a sorpresa di Jacopo Morrone.

Il consigliere regionale e coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia, definisce "confuso, contraddittorio e frettoloso" quanto accaduto nelle ultime 48 ore, al punto da imporre una riflessione. "Ciò – prosegue – per poter tentare di proseguire su quella che abbiamo da sempre considerato la strada maestra e più credibile, cioè individuare un candidato unico di tutte le opposizioni. Purtroppo dobbiamo riscontrare che le ultime vicende non sembrano andare in questa direzione. In queste settimane abbiamo lavorato costantemente per perseguire questo risultato, ma ci siamo trovati di fronte a comportamenti che rispondono più ai soliti interessi personalistici e non ad una visione complessiva". Quindi fa un appello "al buon senso ed alla ragione, per tentare di riaprire un tavolo unitario di tutte le forze alternative al sistema ravennate del Pd. Ce lo impongono i nostri doveri verso la città e verso i tanti elettori che, ormai da anni, indicano in Fratelli d’Italia il partito di riferimento di tutto il centro destra".

Invece Fabrizio Dore, segretario provinciale di Forza Italia, vede positivamente "le modalità non ordinarie e gli sviluppi nei posizionamenti delle varie componenti dell’attuale opposizione che iniziano a rendere note figure da candidare alla carica di sindaco". Persino, continua, "l’evidenza, comunque non auspicata, di ormai più che probabili soluzioni non unitarie, se risponde all’esigenza di rosicchiare il più possibile elettorato al candidato sindaco del PD, non può essere vista negativamente". A confermare che l’alleanza con la coalizione che sostiene Ancisi non è più neanche un’ipotesi.

"Alla luce dell’ultima notizia, – prosegue – ovvero la nascita del simbolo ‘triciclo’ nel quale è contenuto anche quello della Lega che vede Alvaro Ancisi come candidato sindaco, Forza Italia attende che FDI, partito più grande della coalizione nazionale di governo del centrodestra, ci formuli finalmente una proposta, che siamo certi arriverà a strettissimo giro". A Fratelli d’Italia, conclude il segretario provinciale, "sono già note le caratteristiche del candidato politico che Forza Italia si aspetta. Tuttavia, nel caso quelle caratteristiche non dovessero emergere, siamo pronti a presentare una rosa di nomi che riteniamo possa essere propedeutica a una convergenza".