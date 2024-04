Ferrero: "Ho sporto denuncia per gli atti vandalici contro i manifesti"

Alberto Ferrero, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia e capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, scrive: "Nella mattinata di oggi sono andato in questura a sporgere denuncia in relazione agli atti vandalici effettuati contro i manifesti di Fratelli d’Italia ritraenti il presidente del Consiglio. Sono infatti stati imbrattati e strappati i manifesti ubicati in viale Randi, via Destra canale Molinetto e via Bellucci".

Continua Ferrero: "Atteggiamenti come questi, tipici di una certa sinistra, sempre pronta a fare la morale agli altri, denotano mancanza di rispetto e di quel comportamento democratico che tanto sbandiera. Abbiamo deciso che i manifesti vandalizzati non vengano sostituiti, ma è giusto che restino lì e che tutti vedano quali sono i comportamenti di certuni. Mi aspetto una generale presa di posizione e di condanna di questi gesti".

Ieri, inoltre, è stato imbrattato un altro manifesto di Giorgia Meloni, in via Maggiore.