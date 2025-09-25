Ferri, Campanello e Doberti, trio jazz al Cisim

La nuova rassegna musicale “Le forme del jazz a venire” prende il via domani alle 21.30 al Cisim di Lido Adriano (ingresso gratuito, informazioni al segunte numero di telefono: 0544/405666). Il trio composto da Edoardo Ferri (chitarra), Federico Campanello (contrabbasso) e Fabrizio Doberti (batteria) sarà protagonista della prima di quattro serate a ingresso gratuito dedicate alla valorizzazione degli artisti under 35, con un focus sulle più interessanti formazioni jazzistiche emergenti del panorama nazionale.

“Le forme del jazz a venire” è organizzata da Jazz Network con il sostegno del Ministero della Cultura e di SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori, nell’ambito del programma “Per Chi Crea”, dedicato alla valorizzazione degli artisti under 35.

Il chitarrista Edoardo Ferri, il contrabbassista Federico Campanello e il batterista Fabrizio Doberti sono tre fra i più brillanti giovani musicisti della scena jazzistica italiana. Si sono conosciuti nel 2021 alla Siena Jazz University e lì, nelle aule di studio, suonando in diversi contesti e facendo pratica su un vasto repertorio (dagli standard agli originali di loro composizione, dai classici del rock a brani completamente improvvisati), hanno dato vita al trio. Appuntamento dunque al Cisim, in via Giuseppe Parini 48, a Lido Adriano.