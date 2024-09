Ferrovia Firenze – Borgo San Lorenzo: completato il potenziamento infrastrutturale e tecnologico

Faenza (Ravenna), 2 settembre 2024 – Hanno comportato un investimento pari a 140 milioni di euro (finanziato con risorse del Pnrr) i lavori, conclusasi la scorsa notte, di potenziamento tecnologico lungo la linea Firenze-Borgo San Lorenzo.

Ad effettuarli è stata Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) a partire dallo scorso 3 agosto tra Faenza e Borgo San Lorenzo e dall’8 agosto da Borgo San Lorenzo a Firenze via Vaglia. Da oggi (lunedì) i treni tornano pertanto a ripercorrere la linea ferroviaria Firenze – Borgo S. Lorenzo (via Vaglia) – Faenza.

Nel corso delle attività di cantiere si è svolta la prima fase degli interventi per installare il nuovo sistema Ertms ed il rinnovo del ponte sul fiume Lamone in prossimità di Marradi. L’Ertms (acronimo di European Railway Traffic Management System) è il più evoluto sistema per la supervisione e il controllo del distanziamento dei treni che una volta attivato permetterà di avere sulla linea prestazioni più elevate.

Contestualmente è stato rinnovato il ponte ferroviario sul fiume Lamone in località Fantino nel comune di Marradi (Fi). In particolare è stato rimosso e sostituito un ponte metallico della lunghezza di 34 metri. Una cinquantina i tecnici di Rfi e delle imprese appaltatrici impegnati in questo cantiere, coadiuvati da vari mezzi d’opera. Per la rimozione della vecchia travata e il posizionamento della nuova è stata impiegata una gru alta oltre 30 metri e della portata di 700 tonnellate.

I componenti della gru sono stati portati nell’area di cantiere con vari trasporti eccezionali e sono stati assemblati sul posto con l’ausilio di una seconda gru. Per consentire questa attività è stata realizzata un’area di cantiere su due livelli: uno superiore per la gru di supporto e per il deposito della nuova e della vecchia travata e uno inferiore per la gru utilizzata per movimentare le travate. Le spalle del ponte ferroviario erano precedentemente stati oggetto di importanti lavori di consolidamento al fine di accogliere in totale sicurezza il nuovo manufatto. L’investimento di Rfi per questo intervento ammonta a circa 12 milioni di euro.