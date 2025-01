Festa a Casola Valsenio. I cento anni di Celesta Rivola: "Al massimo me ne sento 90"

Tre giorni fa, presso la Casa protetta di Casola Valsenio, Celesta Rivola è stata festeggiata per il compimento dei 100 anni dal sindaco Maurizio Nati, dall’arciprete don Euterio Spoglianti, dal figlio e dal nipote con le mogli e dalla pronipote. Per tutta la vita lavorativa Celesta ha svolto il mestiere di sarta da uomo, per cui è molto conosciuta, anche perché il marito era maestro elementare e il nipote Nicola Iseppi ha ricoperto per dieci anni la carica di sindaco del comune collinare. La centenaria è in buona salute e ricca di ricordi, soprattutto dei tempi più lontani, tanto che un paio di anni fa fu intervistata sulla sulle vicende della guerra per Serata ’900, che, con video, parole ed immagini ripercorre il Novecento casolano.

Celesta conserva uno spirito vivace anche nella Casa Protetta dove si trova da circa un anno, come rivela il nipote Nicola: "Sono arrivato quando i festeggiamenti erano già avanti ed ho trovato mia nonna che, microfono in mano, divertiva i presenti cantando Romagna mia".

Con la stessa vitalità, Celesta parteciperà domani al pranzo in un ristorante dove una quarantina di parenti festeggeranno i suoi cento anni anche se lei, con un sorriso, sostiene che se ne sente al massimo 89 o 90.

A Celesta Rivola i migliori auguri per questo importante traguardo.

b.s.