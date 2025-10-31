Festa al Sassoli di Lugo per i cento anni di Clara Landi

Ieri alla Casa Residenza Anziani ’Sassoli’ di Lugo è stato festeggiato il centesimo compleanno di Clara Landi. Erano presenti l’assessore Fausto Bordini, che ha consegnato alla signora una pergamena, l’amministratrice unica dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna Emanuela Giangrandi e la coordinatrice della struttura Greta Ghetti, insieme agli operatori e agli animatori. Non è mancata la benedizione di don Leo Poli, che ha donato a Clara una rosa. Gli operatori e gli affetti più vicini l’hanno descritta come "una donna di grande dignità e curiosità, che ha attraversato un secolo con fede e sensibilità artistica". Credente profonda, lettrice instancabile e viaggiatrice appassionata, la lughese Clara ha sempre mantenuto un legame speciale con Roma, città che considera la sua seconda casa, e nel tempo libero ha coltivato la passione per il ricamo e la pittura puntinista, esercitando con pazienza e precisione la sua creatività.

"Clara è un esempio di serenità e attenzione verso gli altri – hanno aggiunto gli animatori della struttura – una presenza gentile che arricchisce la vita quotidiana di chi le sta accanto". Alla fine della mattinata, la festeggiata ha ringraziato tutti con semplicità, dicendo: "Se me lo avessero detto cinquant’anni fa non ci avrei mai creduto di arrivare fino a cento!".