Festa de Maz Fiurì con i Canterini Romagnoli

Il centro sociale Le Rose di Ravenna, in via Sant’Alberto 73, sarà il luogo di incontro domani alle 15.30 per la suggestiva festa de’ “Maz Fiurì” (Maggio Fiorito), un’esperienza che unisce musica corale e atmosfera romagnola. In questa giornata dedicata alla celebrazione della primavera e della cultura locale, i Canterini Romagnoli Pratella Martuzzi di Ravenna, sotto la direzione del Maestro Matteo Unich, regaleranno al pubblico un concerto emozionante, esplorando il ricco repertorio delle cante romagnole.

Il concerto sarà arricchito dalla partecipazione del “Coro delle Mondine di Porporana”, coordinato da Morena Gavioli. Ingresso offerta libera.