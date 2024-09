Festa del buco incavato, che successo

In centinaia hanno partecipato alla Festa del buco incavato a Massa Lombarda, arrivata quest’anno alla tredicesima edizione. Gli eventi sono partiti alle 18.30 del 23 agosto in piazza Matteotti e nelle vie del centro. Obiettivo dell’evento era rimarcare l’impegno a valorizzare il recupero delle tradizioni contadine e a salvaguardare le piccole produzioni di eccellenza gastronomica certificate dal presidio Slow Food. La festa infatti ricorda i tempi, a cavallo tra ’800 e ’900, in cui Massa Lombarda si impose come realtà produttiva all’avanguardia nel nuovo settore della frutticoltura industriale. Simbolo di quell’epoca era proprio la pesca col buco incavato, la più coltivata.

Nel corso dell’evento è stato possibile prendere parte all’aperitivo in musica con Gabriele Raimondo, si è esibito l’ensemble Santa Balera con giovani musicisti di liscio mentre i bambini hanno vissuto momenti di divertimento con le ’Zanzariadi’. Soddisfatti anche i produttori agricoli, che hanno venduto tutte le pesche. Non sono mancate opere d’arte ispirate alle pesche, eseguite dal vivo: le stampe artistiche su linoleum di Margherita Tedaldi, il quadro con spray painting di Elia Bazzoli e l’opera a mosaico di Daniela Iurato.