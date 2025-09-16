Festa del Centro anziani Silvagni. A Voltana musica e tradizione

Una bella mattinata di sole ha fatto da cornice, sabato scorso a Voltana presso il Centro Anziani Silvagni, alla tradizionale festa estiva, che quest’anno si è intrecciata con il progetto musicale dal titolo ‘La musica senza barriere’, realizzato in collaborazione con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini.

La mattinata si è aperta con il concerto dell’ensemble di fiati guidato dalla direttrice Carla Delfrate, che ha proposto musiche di Mozart e Ludwig van Beethoven. L’esecuzione è stata accolta con entusiasmo dagli ospiti, dai familiari e da tutti i presenti. La festa è proseguita con un pranzo preparato dalla cucina della Cra Sassoli di Lugo, che ha proposto un menù in stile romagnolo nell’ambito del progetto di valorizzazione delle tradizioni locali. Sono intervenuti Emanuela Giangrandi, amministratrice unica dell’Asp dei Comuni della Bassa Romagna, l’assessore al Welfare del Comune di Lugo Fausto Bordini, la presidente della locale Consulta, Valeria Monti, William Savorani in rappresentanza dell’Anpi e il presidente del centro sociale Ca’ Vecchia Mauro Zannoni, oltre alla responsabile di struttura Nadia Samorini con il suo staff. Come da tradizione, poi, non è mancato il saluto degli ospiti della struttura, affidato alla lettera scritta e letta da Vanda Cucconi, che ha portato le emozioni e i pensieri della comunità residente. L’appuntamento ha unito musica, cultura e convivialità, rafforzando il legame tra la struttura e la comunità.

lu.sca.