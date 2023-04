Festa del lavoro, tutti gli eventi di lunedì

Cgil, Cisl e Uil dedicano dedicano la festa del Primo Maggio ai 75 anni della Costituzione. Ecco gli appuntamenti. La festa provinciale si terrà a Ravenna ai Giardini pubblici di viale Santi Baldini che apriranno i cancelli al mattino con la distribuzione del garofano e il mercatino del riuso, si svolgerà contemporaneamente lo StreetFestival con i cibi di strada. Alle 14 il palco ospiterà i concerti di Tizio e Reverso, alle 15.30 è previsto l’intervento - a nome di Cgil Cisl Uil - di Giorgio Graziani, segretario nazionale Cisl. Alle 16 concerto de ’I cuori di pietra’. A Faenza, il Primo maggio sarà festeggiato in piazza del Popolo: alle 9 distribuzione di dolci e bevande e del garofano rosso e l’intrattenimento del Duo-Chiari. Alle 10 è previsto il saluto del sindaco Massimo Isola e poi prenderà la parola Giorgio Graziani, segretario nazionale Cisl, a nome di Cgil, Cisl e Uil. A Lugo, in Largo della Repubblica, in prossimità del Pavaglione, Cgil, Cisl e Uil organizzeranno al mattino la distribuzione del garofano. A Cervia la distribuzione del garofano, sarà effettuata all’incrocio tra viale Roma e via Sacchetti.