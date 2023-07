Festa del pubblico voto tra sacro e profano. Si inizia oggi con il rosario sull’argine

Da oggi a domenica 30 luglio Bagnara di Romagna celebra la Festa del pubblico voto, che porterà in paese spettacoli, gastronomia e diverse iniziative che affiancano il programma religioso. Si tratta della festa più antica di Bagnara di Romagna e affonda le sue radici nel 1631, quando la comunità chiese alla Madonna dei Camangi di preservare la comunità dalla peste.

Gli appuntamenti religiosi saranno oggi alle 19.30 con il rosario sull’argine del fiume e a seguire la santa messa; domani alle 19.30 rosario e messa al cimitero; sabato 29 luglio rosario alle 18.30 nella chiesa arcipetrale e a seguire santa messa; domenica 30 luglio messa alle 9 e alle 11 messa solenne del Pubblico voto, entrambe nella chiesa arcipretale.

Per gli spettacoli in piazza Marconi, domani una sfilata sotto le stelle, sabato il concerto dei ‘Judy Testa’ e domenica l’orchestra Silvagni. Nella giornata di domenica ci sarà il 36esimo motoraduno di moto e auto d’epoca a partire dalle 7.30 per le registrazioni. Tutte le sere dalle 18.30 la gastronomia offrirà ai visitatori diverse alternative: in piazza Marconi alla Locanda e Da Guido, e in piazza Francucci lo stand della Pro loco e i vini delle Tenute Melandri. In piazza IV Novembre per i bambini giostre e zucchero filato. La Festa del pubblico voto è organizzata dalla Pro Loco con la Parrocchia di Bagnara di Romagna e l’Amministrazione comunale.