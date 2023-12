Festa del Torrone, tradizione rispettata

La tradizione è stata rispettata. Ieri, Festa dell’Immacolata Concezione, a Faenza è tornata la tradizionale sagra del torrone. Il centro storico, e in particolare corso Garibaldi, si sono riempiti di stand che hanno proposto il torrone, in mille declinazioni. Piazza san Francesco è stata invece riservata ai produttori di aziende agricole a Km 0 mentre via Pistocchi ha ospitato i banchi degli artigiani ‘Produttori del proprio ’ingegno’.

In piazza del Popolo e piazza della Libertà, per tutta la giornata è si è svolto il mercato straordinario: non solo torrone ma in tantissimi hanno affollato le piazze.