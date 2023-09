Festa del volontariato. Si comincia

Inizia oggi la Festa del Volontariato che, in questa edizione, sarà ospitata fino a domenica alla casa del volontariato di via Villafranca 8b. ‘Cervia e il suo ecosistema - Mare, pineta, salina, solidarietà’ è il titolo della rassegna. Oggi alle 9.30 è in programma uno speciale scuole: ‘Ripartenza della Salina di Cervia - Proposte e indicazioni a confronto con i giovani’. Alle 16, con l’Officina Musicale Cervese si prosegue con laboratori di canto, strumento e musica. Si arriva alle 20.30 con un concerto di musica italiana. Domani alle 10, sempre alla casa del volontariato, si torna a parlare della Salina di Cervia. L’ingresso è libero.