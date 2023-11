Festa della montagna, il gran finale

Si chiude stasera dalle 20.45, nell’aula magna della scuola Europa in via degli Insorti, la 56 edizione della Festa della Montagna Uoei. In programma ci sono tre momenti dal titolo ‘Storie dalle terre alte’. Prima la proiezione in esclusiva di ‘Fratelli si diventa. Omaggio a Walter Bonatti’, con la partecipazione di Reinhold Messner, Alessandro Filippini e Fredo Valla. Nel documentario Messner e Bonatti si confrontano, condividendo la loro visione dell’alpinismo e dell’avventura. Poi Italo Neri e Cristina Santini presentano il libro ‘Il coraggio e la ragione. Virgilio Neri, notaio antifascista, alpinista e partigiano’, dedicato al faentino accademico del Cai. Chiude Matteo Zurloni (Gs Fiamme Oro) campione di arrampicata sportiva, detentore del record europeo speed e protagonista delle prossime Olimpiade Parigi 2024.