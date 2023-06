Festa della scuola primaria e relativa lotteria, ricavato agli alluvionati

Il comitato genitori della scuola primaria di San Pietro in Campiano ha deciso di svolgere ugualmente la festa di fine anno scolastico. Una decisione che può essere letta come un segnale di normalità e di voglia di ripartire, perché la gravità di quanto accaduto non deve farci perdere la voglia e la speranza di futuro. Il comitato genitori non si dimentica ovviamente di quanto avvenuto.

Da qui arriva la decisione di devolvere parte del ricavato della festa e della lotteria a lei collegata alle popolazioni alluvionate. L’appuntamento è per la giornata di venerdì 9 alle 17.30 al campo sportivo.