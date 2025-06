Festa dell’Arma in piazza. Premiati 19 carabinieri

Partecipata cerimonia ieri mattina in piazza del Popolo a Ravenna per il 211esimo anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. All’appuntamento hanno partecipato le autorità civili, religiose e militari, nonché le rappresentanze delle sezioni provinciali delle Associazioni Nazionali Carabinieri e Forestali, oltre al personale in servizio con i familiari e gli alunni della scuola media ‘Guido Novello’ di Ravenna.

Durante la cerimonia sono stati consegnate ricompense ai militari dell’Arma che si sono distinti in attività di servizio. I premiati sono stati: tenente colonnello Giuseppe De Gori a cui è andato l’encomio semplice del comandante carabinieri tutela patrimonio culturale per aver contribuito a smantellare un sodalizio dedito alla falsificazione di opere d’arte; vice brigadiere Lorenzo Troiani a cui è andato un encomio semplice del comandante della Legione carabinieri Trentino Alto Adige per aver fatto desistere una donna dal gettarsi dal decimo piano della palazzina dove vive; appuntato scelto qualifica speciale Gianni Grieco a cui è andato un elogio del comandante della Legione carabinieri Emilia Romagna; tenente colonnello Gianluigi Di Pilato, maresciallo capo Domenico Grillo, maresciallo Manca, maresciallo ordinario Gennaro Alborino, vice brigadiere Roberto Pili, appuntanto scelto qualifica speciale Gianluigi Venezia e appuntato Enrico Fedele a cui è andato il compiacimento del comandante della Legione carabinieri Emilia Romagna per aver arrestato due uomini per il tentato omicidio di una prostituta; capitano Cosimo Friolo, luogotenente carica speciale Alfonso Francavilla, luogotenente Lorenzo Cimatti, maresciallo maggiore Marco D’Alatri, brigadiere Dario Rizzo e appuntato scelto qualifica speciale Domenico Matera a cui è andato il compiacimento del comandante della Legione carabinieri Emilia Romagna per aver portato avanti un’indagine che ha portato all’arresto di un piromane di auto a Lugo; carabiniere scelto Danilo Marusco e carabiniere Riccardo Monti a cui è andato il compiacimento del comandante della Legione carabinieri Emilia Romagna per aver tempestivamente soccorso un anziano che aveva tentato il suicidio nella propria abitazione e il carabiniere Giuseppe Pio Di Blasio a cui è andato il compiacimento del comandante della Legione carabinieri Emilia Romagna per aver salvato un bimbo dal soffocamento.