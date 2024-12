Festa delle coppie longeve: "Il segreto? La pazienza"

Erano 137 le coppie cervesi che hanno festeggiato nel 2024 anniversari importanti: 4 coppie i 70 anni di matrimonio, 55 coppie i 60 anni e 78 coppie i 50 anni di nozze. La cerimonia si è svolta ieri ai Magazzini del Sale alla presenza delle autorità e dei tanti parenti - che hanno voluto celebrare un traguardo così importante. ‘Pazienza’ resta sempre la parola che risuona tra le coppie quando provano a raccontare il segreto per matrimoni capaci di durare una vita. Una delle coppie che ha celebrato i 70 anni di vita insieme, è quella composta da Alfonso Alessandrini e Angiolina Titi. In prima fila per la consegna della targa e dei fiori, con loro c’era la famiglia al completo e insieme. Lei sarta di abiti su misura lui muratore per una vita: "Al primo appuntamento siamo andati a ballare, abbiamo capito subito che eravamo fatti per stare insieme. Oggi festeggiamo i 70 anni insieme ai nostri 3 figli, alle nuore e ai 4 nipoti" spiegano emozionati. Poi c’è chi ha raggiunto il traguardo dei 60 anni. Tra queste coppie ci sono Pietro Pedrelli e Giuseppina Fabbri: "Ci siamo conosciuti qua a Cervia lavorando in ospedale. Non pensavamo di raggiungere questo traguardo. Siamo felici con i nostri 3 figli e 4 nipoti. Il regalo per i 60 anni? Non abbiamo litigato". Tante le coppie he hanno raggiungo il mezzo secolo insieme. Tra queste ci sono Fiorella Belleffi e Carlo Bonaldo: "Abbiamo due figlie e 4 nipoti femmine. Restare insieme così tanto tempo, soprattutto per i giovani di oggi, non è facile. Serve pazienza, tanta pazienza. E ci vuole un po’ di fortuna. Siamo stati fidanzati due anni, poi ci siamo sposati. Oggi festeggiamo un bellissimo traguardo". A festeggiare 50 anni di matrimonio anche i coniugi Piero Alvisi e Adelaide Candela: "Ci siamo conosciuti a Cervia, per ragioni di famiglia. Lui faceva già il fotografo. È stato un colpo di fulmine. Mio padre non era molto d’accordo ma l’amore è stato più forte. Dopo due anni di fidanzamento ci siamo sposati. Ai giovani consigliamo di avere tanta pazienza con il proprio compagno o marito e di mettere in chiaro se ci sono dubbi. Il dialogo è fondamentale". Una bellissima giornata che, come ogni anno, celebra un momento tanto importante dove Cervia rappresenta un luogo di unione e magico dove per tante coppie è scattata la scintilla. Madrina dell’evento, l’artista Maria Pia Timo che ha animato la cerimonia e poi un rinfresco a cura dell’Istituto "Tonino Guerra".

Ilaria Bedeschi