Festa dell’Europa, oggi la conclusione della tre giorni

Oltre cento studenti italiani e tedeschi hanno partecipato giovedì alla prima delle tre giornate della Festa dell’Europa di Bagnacavallo.

Alle 18.30 nel cortile della scuola è stato messo a dimora l’albero dello scambio studentesco Bagnacavallo-Neresheim dell’anno scolastico 2023/2024. È seguita poi la sfilata delle bandiere che si è conclusa in piazza della Libertà con i saluti nelle varie lingue. La tre giorni si chiuderà oggi alle 10 nello scalone del municipio con le “Letture Europee”, letture in lingua per i più piccoli.