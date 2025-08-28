Festa dell’Unità Al via in versione ridotta

Pochi metri per un grande cambiamento: la Festa dell’Unità cambia sede e dal Pala De André si sposta, di poco, al Tiro a Segno. Un trasferimento che potrebbe diventare definitivo. "Aspettiamo di vedere come va questa edizione, poi valuteremo" ha detto ieri in via della Lirica Nicola Dalmonte, responsabile dell’organizzazione della festa, ringraziando i 200 volontari che anche quest’anno sono impegnati nella buona riuscita dell’evento. Quella che si terrà da domani all’8 settembre sarà una festa in formato ridotto: l’area verde del Tiro a Segno è grande circa la metà rispetto agli spazi utilizzati in precedenza al Pala De Andrè ma, assicurano i Dem, "lo spirito della manifestazione sarà lo stesso di sempre".

La riduzione ha comportato alcuni ‘tagli’, non ci sarà il luna park e gli stand della ristorazione sono stati accorpati in un unico ristorante, oltre alla friggitoria. Il cambio di sede è dovuto alla presenza, nell’area del Pala De André, del cantiere del palazzetto dello sport tutt’altro che in dirittura d’arrivo, ma il Tiro a Segno, nel cuore della Darsena, luogo simbolico e al centro di numerosi progetti di recupero urbano, potrebbe rivelarsi una scelta vincente anche per il futuro. Gli ingressi sono due: da via Pag, traversa di via Trieste, e dal lato canale a piedi e in bicicletta. Si può utilizzare il parcheggio del Pala De André.

Nella sede del Pd di via della Lirica ieri è stato presentato il programma di una Festa che sarà, ancora una volta, contenitore politico, musicale, gastronomico. Tanti gli ospiti locali e internazionali nell’ambito dei dibattiti, dalla segretaria nazionale Elly Schlein al presidente della Regione, Michele de Pascale, all’europarlamentare Stefano Bonaccini, al sindaco Alessandro Barattoni. Tra gli appuntamenti dedicati allo spettacolo il cantante Bobby Solo, la comica Maria Pia Timo e il Costipanzo Show con Duilio Pizzocchi. Chiusura l’8 settembre con Super tombolone e burattini.

La deputata Ouidad Bakkali ha anticipato alcuni temi al centro delle serate, dalla Democrazia alla partecipazione, alla pace, alla Palestina. "La Festa cambia veste – ha sottolineato – ma lo spazio è uguale per chi crede in questi luoghi di partecipazione". Elena Proni ha sottolineato che questa nuova sistemazione offrirà l’opportunità di "sperimentare e innovare, mantenendo salde le radici di una tradizione che appartiene a tutta la nostra comunità. Sarà una bella occasione per discutere di futuro e vivere insieme giorni intensi di politica, cultura e socialità".

Annamaria Corrado