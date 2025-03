Festa di carnevale per i bambini con un clown

Domenica prossima, dalle 14.30 alle 17.30, lo staff del Ristoro Teodorico organizza una “Festa di Carnevale” per bambini e famiglie all’interno del Parco Teodorico. Sarà un pomeriggio in allegria con una sfilata delle maschere aperta a tutti (si invitano i bambini a presentarsi in costume!) accompagnata dall’animazione del Clown Billo. Presso il punto ristoro sarà inoltre disponibile un buffet di dolci tipici di Carnevale. Questa iniziativa inaugura il calendario di eventi che animeranno il parco durante la primavera e l’estate, e che meteo permettendo proseguiranno fino all’autunno inoltrato. La sfilata delle maschere inizia alle ore 14.30 e l’evento si terrà negli spazi adiacenti al Ristoro Teodorico. È consigliato l’ingresso da via Pomposa. Per informazioni sull’iniziativa chiamare il numero 342-0781133.