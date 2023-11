"Festa di Halloween diseducativa e di dubbio gusto"

Non si placa il dissenso espresso da più parti sui contenuti presentati nel corso della festa di Halloween organizzata dall’Amministrazione lughese con alcune associazioni. Il gruppo consigliare Per la Buona Politica ha presentato un’interpellanza in cui ritiene "diseducativo organizzare e pubblicizzare un concerto con ospite un artista che si fa chiamare ‘Io vivo la pistola’ e che si presenta al pubblico puntando un’arma all’obiettivo – sottolinea la capogruppo Roberta Bravi –. E a nulla varrebbe sostenere che l’arma impugnata non fosse un’arma vera bensì una scacciacani. Ci mancherebbe che fosse accaduto il contrario. Un’arma è un’arma, e il messaggio che veicola l’atto di impugnare un’arma, brindare alla nostra morte e compiere il gesto di sparare verso il pubblico non può essere tollerato da una comunità di sani principi ed educante come quella lughese". Per la Buona Politica torna poi a un argomento più legato alla realtà locale, la spesa di denaro pubblico. "Alla luce dell’evidente situazione di emergenza in cui versa il territorio – continua Bravi – considerati gli enormi sforzi economici che tutti i cittadini sono chiamati a sopportare, la decisione di impiegare fondi pubblici per finanziare un concerto che veicola i messaggi di cui si è ampiamente dissertato sopra, risulta essere quanto mai fuoriluogo". Il gruppo consigliare chiede quindi quali siano state le valutazioni e i criteri seguiti per arrivare a scegliere evento e ospite, il motivo per cui risulta "non reperibile all’interno dell’albo pretorio la delibera di giunta con cui si assume la decisione di realizzare l’evento e in cui si dà esposizione delle ragioni di merito con cui sono stati scelti gli ospiti e i fornitori da coinvolgere per la realizzazione dell’evento", quali le associazioni invitate a presentare eventuali offerte e preventivi e per quale motivo ancora non è stata data risposta alle domande poste il 25 ottobre scorso dai capigruppo in merito all’organizzazione della serata. All’interpellanza di Per la Buona Politica si è aggiunta anche quella del consigliere del Gruppo Misto, Fabrizio Lolli e il punto di vista di Area Liberale il cui capolista Giulio Drei fa sapere che "ci dispiace che iniziative di così dubbio gusto siano finanziate con i soldi dei contribuenti lughesi".

Monia Savioli