Festa di Primavera a Casola, sfilata notturna anticipata

A causa delle pessime previsioni per la sera di domenica 30 aprile, la Festa di Primavera di Casola Valsenio, con la sfilata dei carri allegorici in notturna, è stata anticipata alla serata di sabato 29 aprile. La decisione è stata presa ieri nel corso di una riunione tra i rappresentati della Pro loco e dell’associazione Carri Aps che riunisce le tre società costruttrici dei carri. La costituzione dell’associazione si è rivelata un’ottima scelta in quanto, come in questo caso, permette decisioni rapide e univoche. Con l’anticipazione è stato confermato il programma. Alle 18.30 aprirà lo stand gastronomico gestito dalla Pro loco e la mostra ‘In volo con Pietro Fabbri’, allestita nel municipio con immagini colte dal suo ultraleggero. Alle 19, nel cinema Senio, inizierà la proiezione non stop della storia dei carri casolani, mentre il paese sarà animato dalla musica. Alle 21 sarà la volta della sfilata dei carri dopo che sarà spenta l’illuminazione pubblica per permettere una maggiore valorizzazione delle strutture e delle figure. Musica e luci autonome daranno un’immagine diversa rispetto ai carri visti nella sfilata di martedì pomeriggio. Le luci centrate e radenti esaltano le pose dei figuranti, i costumi e le costruzioni. Su alti pinnacoli e torri le figure sembrano fluttuare nel buio offrendo al pubblico una magia che ha reso la sfilata notturna più apprezzata di quella diurna. Anche perché è possibile cogliere al meglio personaggi e scorci che nella sfilata pomeridiana si perdono nella luce del giorno. A sfilare per primo sarà il carro ‘Mida’, realizzato dalla Società Sisma, col quale lancia un monito e un appello sulla necessità di fermare la corsa allo sfruttamento della terra e riconsiderare la nostra società e il nostro pensiero. "Serve al mondo che tu scelga da che parte stare – si legge nella relazione –. Dovrai prima riconoscere quanto abbiamo distrutto e compromesso, per poi intraprendere il cambiamento di rotta". Seguirà il carro della Società Extra 6.1.0 (Sei uno zero) centrato sul fenomeno Hikikomori, cioè sui ragazzi che si recludono in casa perché non riescono a stare al passo con un mondo sempre più frenetico e competitivo. Un fenomeno che riguarda sempre più giovani: da questa consapevolezza il carro li invita a uscire, a stare insieme per affrontare il mondo. Chiuderà la sfilata ‘La solita storia’ realizzato dalla Società Nuova Peschiera. Struttura e personaggi propongono l’importanza della piccola storia rispetto alla Grande Storia. "Voi cercate di farci capire la Storia usando quella grande – si legge nella relazione –, a noi invece interessa quella piccola". Come i sogni che non si realizzano o i giochi infantili dei quali non rimane nulla ma che al momento sono tutto. Dopo la sfilata si terrà la premiazione.

Beppe Sangiorgi