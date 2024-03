Festa di primavera, tutti al lavoro. Così nascono i carri allegorici

Nel piazzale del parco dei frutti dimenticati di Casola Valsenio stanno prendendo forma i carri allegorici che sfileranno in occasione della prossima Festa di primavera. La Pro loco, intanto ha reso noto il programma della manifestazione: giovedì 25 aprile si svolgerà la sfilata pomeridiana accompagnata da mostre, mercati, piatti primaverili, concorsi fotografici e processo alla Vecchia. Seguirà, sabato 4 maggio la sfilata dei carri in notturna che, grazie alle luci assumeranno una veste diversa e più incisiva, seguita dalla premiazione delle due sfilate. Sono tre le società costruttrici – Extra, Sisma e Nuova Peschiera – che tengono viva una manifestazione nata negli ultimi anni dell’800 per far divertire e spiegare vicende e personaggi della storia ad una popolazione in gran parte analfabeta che accorreva in paese per la Mezzaquaresima. Di allora sono rimasti molti aspetti che ne fanno una tradizione unica in Italia. Ancora oggi il tema è serio, proponendo alla piazza una riflessione sui grandi temi della società attuale; la costruzione, che ha raggiunto dimensioni imponenti, si basa ancora su uno scheletro di legno coperto da gesso e cartongesso; i figuranti in costumi originali ed evocativi assumono pose plastiche formando quadri viventi e, come un tempo, il tema rimane segreto fino alla prima sfilata, in un clima di concorrenza e sfida tra le società.

Pur conservando aspetti e regole ottocentesche, la costruzione carri casolani ha il potere di coinvolgere ragazzi del paese e loro amici provenienti da altre parti che, per passione, vi si dedicano per tre mesi. Un tempo per lavorare nelle parti più alte si utilizzavano traballanti scale di legno, sostituite in seguito da impalcature metalliche e da castelli mobili. Anche l’uso degli attrezzi si è adeguato al progresso tecnologico con sparachiodi, trapani elettrici, miscelatori e strumenti per calcolare il bilanciamento dei pesi e le dimensioni di massima della struttura. Rimane però indispensabile l’esperienza dei costruttori più anziani che insegnano ai giovani i segreti della costruzione dei carri, come l’‘incravattare’ un palo, cioè fissarlo in verticale sul pianale del carro. E con le antiche tecniche vengono trasmessi anche i termini di un gergo che si rifà al lavoro di muratori e carpentieri di un secolo fa.

Beppe Sangiorgi