Festa di San Michele 2025. Un’edizione di successo

Ravenna
1 ott 2025
MATTEO BONDI
Tra giovani, teatro, cultura e convivialità. Appuntamento al prossimo anno .

Dal 26 al 29 settembre oltre cento tra eventi e appuntamenti hanno animato Bagnacavallo nei giorni della Festa di San Michele 2025. Il centro storico ha ospitato mostre, spettacoli, concerti, mercati e mercatini, visite guidate, iniziative per bambini e ragazzi e una ricca offerta gastronomica, con le osterie, i punti ristoro e il tradizionale Dolce di San Michele, capace da tempo di farsi conoscere ben oltre i confini locali.

La giornata conclusiva di lunedì 29 settembre ha visto le celebrazioni patronali in Collegiata officiate dal vescovo Mario Toso, accolto poi in municipio assieme alle autorità militari e civili, il mercatino dei ragazzi in piazza, spettacoli e incontri nei vari spazi della città, fino al concerto serale dell’orchestra Doremi che ha chiuso la festa davanti a una piazza gremita. Nel corso della serata il sindaco Matteo Giacomoni e Cecilia Ottaviani della Doremi hanno ricordato Patrizia Betti, responsabile della Scuola comunale di musica recentemente scomparsa, a cui l’intera comunità ha rivolto un pensiero riconoscente.

"Il mio ringraziamento – sottolinea il sindaco Matteo Giacomoni – va alle decine di migliaia di persone che hanno scelto di vivere con noi questi giorni di festa, alle associazioni, ai commercianti e agli operatori economici, alla Protezione civile, ai volontari e agli sponsor che hanno reso possibile un programma tanto articolato e partecipato. È stata un’edizione segnata da una grande presenza di giovani e da un entusiasmo contagioso, che hanno confermato la capacità della nostra comunità di intrecciare cultura e gastronomia, spettacolo e socialità, spiritualità e divertimento".

Con l’edizione 2025 si è aperto il nuovo percorso triennale dedicato al teatro con ’Scene e scenari’, primo atto della trilogia. L’appuntamento è già fissato per il prossimo anno, quando il filo conduttore sarà ’Parole e voci’, seconda tappa del progetto.

Per informazioni:

www.festasanmichele.it

