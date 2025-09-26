Festa di San Michele: oggi si comincia

Prende il via questa sera la nuova edizione della Festa di San Michele di Bagnacavallo, che quest’anno apre un percorso triennale dedicato al tema del teatro, inteso come scena del mondo e linguaggio universale. Il tema dell’edizione 2025 è ’Scene e scenari’.

La cerimonia inaugurale è in programma alle 18.30 al Teatro Goldoni con l’arrivo della parata dei bambini e delle bambine che avranno partecipato alle 17 al laboratorio di Atuttotondo Spettacoli ’Ti conosco mascherina’ al Giardino dei Semplici, guidati dalle artiste Angela e Francesca Zini, con la partecipazione di Andrea Marchi. All’inaugurazione interverranno il sindaco Matteo Giacomoni e la Giunta.

Tra le altre proposte della giornata, in via Gaiani, alle 18, l’associazione La Casa della Mary proporrà il momento di condivisione ’La saracinesca conviviale’. Sul versante musicale, la Collegiata di San Michele ospiterà alle 20.30 il concerto ’Un abbraccio al mondo’ della corale ’La Gioia’.

Sempre alle 20.30, al Sacrario dei Caduti, l’inaugurazione della mostra-installazione ’Elogio della monotonia’ di Gabriele Ballardini, a cura di Liliana Santandrea per Biart Gallery. Tanti gli altri appuntamenti e anche gli spazi gastronomici.