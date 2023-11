Festa di Santa Cecilia in musica. Bruno Canino con i giovani talenti

Domani sera, in occasione della festa di Santa Cecilia patrona della musica e dei musicisti, inizia al teatro Alighieri di Ravenna la stagione ’Capire la Musica 202324’, organizzata da Emilia Romagna Concerti e dal Comune di Ravenna. Il programma di domani, affidato alla Young Musicians European Orchestra, prevede il ’Rondò per violino e orchestra K373’ e la famosa Sinfonia Concertante K364 per violino e viola’ di Mozart inframmezzati dal ’Concerto in re maggiore per pianoforte e orchestra’ di Haydn sotto la direzione di Ignacio Abalos Ruiz.

Particolare interesse viene dal gruppo di solisti impegnati nella serata: al giovane ma già affermato violinista Gennaro Cardaropoli, che si è esibito a Ravenna dall’età di 20 anni, si affiancano infatti il giovanissimo violista giapponese Takehiro Konoe, al suo debutto in Italia, e il grande Bruno Canino, 86 anni, considerato il decano dei pianisti italiani: ha suonato in tutto il mondo, si esibisce a Ravenna da 60 anni e per la prima volta collabora, con entusiasmo, con i giovani della Young Musicians European Orchestra.

"Grazie al sostegno degli enti pubblici e dei nostri sponsor - dice il Presidente di Emilia Romagna Concerti Silvana Lugaresi - i inauguriamo la nostra stagione musicale con un concerto sinfonico, e ci fa molto piacere coinvolgere nella stessa serata musicisti di generazioni diverse".

Biglietti da 5 a 25 euro presso la biglietteria dell’Alighieri o sul sito www.teatroalighieri.org. Info: erconcerti1@yahoo.it