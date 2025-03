Festa di sport e solidarietà per alunni e genitori

‘L’importante è partecipare’, un vecchio adagio che aderisce perfettamente all’iniziativa, promossa dai genitori dei bambini che frequentano le scuole dell’Istituto comprensivo Lugo 1. All’inizio veniva data una particolare rilevanza alle prime tre lettere del titolo: ‘Lim’, scritte in maiuscolo, proprio perché, 14 anni fa, quando venne realizzata la prima edizione dell’iniziativa, questa serviva per raccogliere fondi per l’acquisto delle lavagne elettroniche. Ora, che la dotazione nelle aule è abbastanza completa, l’evento ha la finalità di raccogliere risorse a favore di progetti proposti all’interno della scuole afferenti all’IC Lugo 1, ma anche, forse soprattutto, per divertirsi e stare insieme.

La giornata finale di questa 14esima edizione si è svolta, come sempre, in collaborazione con Uisp Ravenna-Lugo. Un’autentica festa di sport, amicizia e solidarietà con partite di pallavolo mista fra squadre composte dai genitori delle classi dei quattro plessi scolastici, ovvero le scuole dell’Infanzia ‘La Filastrocca’ di Lugo e la Forbicini di San Potito, l’elementare Codazzi e la media ‘F. Baracca’. L’intera manifestazione è stata ospitata nel Pala Lumagni grazie alla collaborazione con la locale società di pallavolo InVolley/Vbr e al patrocinio del Comune di Lugo. Sono state tre le giornate di festa, con le fasi a gironi che hanno raccolto la partecipazione di 310 persone tra genitori, alunni e amici. La giornata di domenica ha visto giocare le partite finali e l’All Star, coi migliori ‘giocatori’ a esibirsi in una partita esibizione. Una delle particolarità è che le squadre partecipano in costume e anche il tifo da parte dei propri figli avviene tramite cartelloni a tema, ci sono così i ‘B-Scotti’, gli ‘Chef alla riscossa’, ‘I numeri primi’. Un coinvolgimento che inizia mesi prima con riunioni per definire il tema e realizzare i costumi, oltre che per allenarsi, perché è vero che l’importante è partecipare, ma se si riesce a non fare figuracce è meglio, soprattutto contro quelli dell’altra scuola. Per la cronaca, la squadra che ha realizzato più punti è stata la 2E della Baracca, la gara dei costumi se l’è aggiudicata la 5C della Codazzi, mentre la 4A, sempre della Codazzi, ha primeggiato nella categoria dei cartelloni.

Matteo Bondi