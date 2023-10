Festa per i 100 anni di Maria Valli

Il sindaco Della Godenza e la vicesindaca Ricci Maccarini hanno portato gli auguri della comunità di Castel Bolognese a Maria Valli per il suo centesimo compleanno. Un traguardo importante festeggiato con la famiglia e la comunità. "Siamo lieti di porgerle i più sinceri e calorosi auguri per i suoi 100 anni, ringraziandola per la lunga vita trascorsa nella nostra comunità e per aver condiviso con tutti conoscenza, esperienza e amore".